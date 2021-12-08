Erciyes'te sevindiren kar yağışı

Erciyes Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, turizmcileri sevindirirken ekipler ise yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kayseri'de bulunan ve Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı turizmcileri sevindirdi. Uzun aradan sonra pistlerde kar gören vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirerek karın keyfini çıkardı. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri yolları sürekli açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.