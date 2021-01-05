Erciyes'te sıcak havada kayak keyfi

Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Erciyes'te, kısıtlamanın ardından hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin öne önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, korona virüsle beraber en sakin sezonunu geçiriyor. Hafta sonunda boş kalan kayak pistleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dolmaya başladı. Mekanik tesislerinde de hafta içinde hizmet verdiği Erciyes'te, charter seferler ile ülkeye gelen turistler, güzel havada kayak yapmanın tadını çıkardı.