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Erciyes'te Snowboard Rüzgarı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Fis Snowboard müsabakaları Erciyes Kayak Merkezi’nde başladı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Fis Snowboard müsabakaları Erciyes Kayak Merkezi'nde başladı.


Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Fis Snowboard 2.Etap Kayak Müsabakaları Hacılar Kapıda start aldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmalarda 171 sporcu derece için mücadele verdi.


Yarışmalar yarın yapılacak olan final müsabakaları ile devam edecek.

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