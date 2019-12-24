İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciyes'te tipi etkili oldu

Erciyes Dağı’nda etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Erciyes Dağı'nda etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.


Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda, akşam saatlerinden itibaren etkili olan tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri Erciyes'e çıkan yol üzerinde önlem alırken, karayollarına bağlı ekiplerde yolları açmak için çalıştı.


Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden meteorolojik görünümle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, bölgemizin kuzey ve doğu kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.