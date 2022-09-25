Erciyes'te Uluslararası Dağ Bisikleti heyecanı yaşandı

Koramaz Vadisi'nde geçtiğimiz hafta başlayan Uluslararası Dağ Bisiklet yarışları, Erciyes'teki etapların ardından tamamlandı. Bisikletçiler yarışların son gününde Erciyes'in zorlu arazi koşullarında pedal çevirdi.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş, Spor A.Ş. ve Hüma Hastanesi destekleri ile düzenlenen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi. Cross Country Olimpik / XCO ve Cross Country Short Track olmak üzere 4 farklı etapta yapılan mtb-dağ bisikleti müsabakaları Koramaz Vadisi ve Erciyes Dağı'ndaki parkurlarda gerçekleştirildi. Bisikletçiler organizasyonun son etabında Erciyes'in 2.200 metresinde bulunan 24 km uzunluğundaki parkurda ter döktü. Yarışlar sonucunda Kazakistan Bisiklet Takımı'ndan Denis Sergiyenko birinci gelirken Türkiye Bisiklet Milli Takımı'ndan Zeki Kaygısız ikinci, yine aynı takımdan Furkan Akçam üçüncü geldi. Kadınlarda ise Kazakistan Bisiklet Takımı'ndan Alina Sarkulova birinci aynı takımdan Tatyana Geneleva ise ikinci oldu.

Derece elde eden sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu tarafından takdim edildi.