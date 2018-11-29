Erciyes'te yaralanarak mahsur kalan 2 dağcı JAK ekipleri tarafından kurtarıldı

Türkiye'nin önemli kış turizmi bölgelerinden olan Erciyes Dağı'nda yaralanarak mahsur kalan 2 dağcı, Erciyes Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dağda tırmanış yaptığı sırada N.K., Çoban İni mevki Şeytan Rotası bölgesinde, Z.T. de Tekir Kapı mevkinde inişe geçtiği esnada düşerek yaralandı. Yaralanmaları nedeniyle mahsur kalan şahıslar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından 10 kişilik Erciyes Jandarma Arama Kurtarma Timi, bölgeye operasyon başlattı. Paletli araçlarla belli bir noktaya kadar gelen ekipler, yaralılara ulaşabilmek için kar kaplı arazide yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Yaralı olarak kurtarılan N.K. ve Z.T., ekipler tarafından güvenli bölgeye indirilerek sağlı ekiplerine teslim edildi. Şahıslar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.