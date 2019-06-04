Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes, yaz aylarında yapılacak olan etkinlikler ile adından söz ettirecek.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, kış sezonunun bitmesiyle beraber yaz ayları için hazırlıklar başladı. Çadır kamplar, tırmanışlar ve bisiklet rotalarının yanı sıra bu yıl Erciyes, Türkiye'deki tek ve ilk downhill parkurunda ilk defa Avrupa kupasına ev sahipliği yapacak.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, etkinlikler hakkında bilgiler vererek, şunları söyledi:

“Yazın Erciyes bambaşka bir havaya bürünüyor ve başka bir güzelliğe sahip oluyor. Her ne kadar bizim turizm çeşidimizde kış turizmi yoğunluk taşısa da, dağlar kışın kayak sporu için kullanılsa da yazında dağların ayrı bir güzelliği var. Erciyes'te çok farklı aktivitelerimizde oluyor. Çadır kamplar, tırmanışlarımız ve özellikle bisiklet rotalarımız vatandaşlarımızın hizmetindedir. Biz Erciyes'te bisikleti merkeze alan bir politika geliştiriyoruz. Türkiye'nin ilk downhill parkurlarını ve dağ bisiklet yaptık. Ayrıca yoğun bisiklet kampları içinde çok muhteşem imkanlarımız var, onlarda kullanılıyor. Yüksek irtifa kamp merkezi için dünyanın dört tarafından bisiklet takımlarımız geliyorlar. Dolu dolu, yine spor faaliyetleri ile geçen bir yaz planlıyoruz ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi inşallah bu yılda yaz sezonunda bunları yapmış olarak kışa geçeceğiz. Bu sene en önemli aktivitelerden bir tanesi hemen bayramdan sonra yapılacak olan ve Avrupa kıtası dışında ilk defa Erciyes'te yapılacak olan Downhill Avrupa Kupamız var. Bu sene 7-9 Haziranda Erciyes'te yapılacak. Türkiye'deki tek ve ilk downhill parkurunu ilk defa Avrupa kupasında kullanmış olacağız. Avrupa'nın dört bir tarafından yüksek kalitede ve adrenalin tutkunu bisikletçileri misafir edeceğiz. Aynı dönemde yüne Türkiye şampiyonalarımız yapılacak. Temmuz ayıyla beraber uluslararası maratonlarımız başlayacak. Geçtiğimiz yıl bu maratonlara 12 ülke katılmıştı, bu sene inşallah ülke sayısını 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Akabinde yine bisiklet festivalleri ve motosiklet festivalleri yapılacak.”