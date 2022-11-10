Erciyes'te yeni sezon bilet fiyatları belli oldu

Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon için bilet fiyat listesi belli oldu.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde fiyat listesi açıklandı. Oluşturulan fiyat listesi şu şekilde;

“Yaya yetişkin 15 TL, Yaya indirimli 10 TL, 1 çıkış kayacı yetişkin 35 TL, 1 çıkış kayakçı çocuk 25 TL, 7 çıkış kayakçı yetişkin 175 TL, 7 çıkış kayakçı çocuk 145 TL, 14 çıkış kayakçı yetişkin 250 TL, 14 çıkış kayakçı çocuk 200 TL, 30 çıkış kayakçı yetişkin 475 TL, 30 çıkış kayakçı çocuk 380 TL, 50 çıkış kayakçı yetişkin 700 TL, 50 çıkış kayakçı çocuk 550 TL, 100 çıkış kayakçı yetişkin bin 300 TL, 100 çıkış kayakçı çocuk 950 TL, 200 çıkış kayakçı yetişkin 2 bin 100 TL, 200 çıkış kayakçı çocuk bin 700 TL, 5 çıkış bant 50 TL, 10 çıkış bant 90 TL, çocuk oyun alanı(günlük) 30 TL, kiralık dolap(günlük) 30 TL, kiralık dolap (sezonluk) 200 TL.”