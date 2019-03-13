Erciyes'te Yeni Yıldızlar Yetişiyor

Alp Disiplini Erciyes Minikler Festivali geçen hafta Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleşti.

Geleceğin profesyonel sporcuları arasında yer almaya hazırlanan miniklerin performansları izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kayseri Erciyes A.Ş Kış ve Doğa Sporları Kulübü sporcularından Ayşegül Erdem ve Yılmaz Kaan Soysal da Alp Disiplini Erciyes Minikler Festivali'nde iki birincilik kazanarak büyük başarıya imza attılar.