Erciyes'te yolcu minibüsü şarampole devrildi: 3 yaralı

Kayseri'nin Erciyes Dağı ile Develi ilçesi arasında meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Dağı ile Develi ilçesi arasındaki yolda meydana gelen kazada 38 TY 456 plakalı yolcu minibüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralıların yardımına jandarma ekipleri ve yoldan geçen vatandaşlar koştu.

Yetkililer, kazayla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.