Erciyes'te Zafer Tırmanışı başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından Erciyes Dağı'nda düzenlenen ‘Zafer Tırmanışı' başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erciyes Dağı'nda yapılacak olan zirve tırmanışı için kentten katılan ve çevre şehirlerden gelen vatandaşlar, Tekir Kapı'da hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl aynı anda hem Ağrı Dağı'nda hem de Erciyes Dağı'nda zirve tırmanışı yapılacağını aktaran K2 Dağcılık Kulübü Sporcusu Mustafa Eliaçık; "K2 Dağcılık Spor Kulübü'nün yıllık faaliyetleri arasında bulunan 30 Ağustos tırmanışını yapacağız. Bu sene farklı bir uygulama yaparak Ağrı'da ve burada kutlayacağız. Ağustos ayı Türklerin zafer ayıdır. 1071 Malazgirt'e giriş tapumuzdur. 1922 Başkomutanlık Meydan Muhaberesi Zaferi de kalış sertifikamızdır. Bu özel günü kutlamak için her yıl Erciyes Dağı'na tırmanış yapıyoruz. Bu sene de şehir dışından gelen arkadaşlarla yaklaşık 35 kişi ile tırmanışı başarıyla tamamlamak istiyoruz. Tırmanışımız başlamış durumda. Çobanini Kamp Alanı'na gideceğiz. Orada kamp yaptıktan sonra tırmanışımıza başlayacağız. Saat 9 gibi zirvede olmayı planlıyoruz, aynı zamanda Ağrı Dağı'ndaki arkadaşlar da zirvede olacak" dedi.