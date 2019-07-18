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Erciyes'teki çadırlar kaldırılıyor

Kayseri’de kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nın eteklerindeki yaylalara yaz sıcağından kaçmak için akın eden vatandaşların kurdukları çadırlar, merayı kiralayan besicinin şikayeti sonrasında sökülerek kaldırılıyor.

Kayseri'de kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın eteklerindeki yaylalara yaz sıcağından kaçmak için akın eden vatandaşların kurdukları çadırlar, merayı kiralayan besicinin şikayeti sonrasında sökülerek kaldırılıyor.


Yaz aylarında bunaltan sıcak havadan kaçan vatandaşların tercih ettiği Erciyes dağının eteklerindeki çadır kentler, jandarma gözetiminde sökülüyor. Çadırların kurulduğu merayı açılan ihale sonrasında 9 bin TL'ye kiralayan besicinin şikayeti ile yetkililer çadırların sökülmesine karar verdi. Verilen karar sonrasında çadırlar, vatandaşlar tarafından sökülmeye başlandı.


Alınan karara tepki gösteren vatandaşlar, "Buraya insanlar şehrin bunaltıcı havasından kaçmak için, tansiyon veya şeker hastası olanlar da biraz daha rahatlamak için geliyorlar. Burayı kiralayan besici, hayvanlarını otlatamadığı için şikayette bulunmuş ve yetkililer çadırların kaldırılmasına karar vermişler. Koskoca Erciyes dağında hayvan otlatacak yer mi kalmadı. Biz buraya şehrin bunaltıcı havasından kaçmak rahatlamak için geldik. Çocuklarımız burada temiz havada rahatça oynayabiliyorlardı. Adeta çadır köyü andıran bu yerde vatandaşlara yapılan bir eziyettir" diye konuştu.


Vatandaşlar kendi kurdukları çadırları yine kendileri jandarma gözetiminde sökmeye başladı.

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