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Erciyes'teki gece fotoğrafları büyük ilgi gördü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Dağı’nda çekilen gece fotoğrafları sosyal medyadan servis edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Dağı'nda çekilen gece fotoğrafları sosyal medyadan servis edildi. Fotoğraflara doğa severler ve fotoğraf meraklıları büyük ilgi gösterdi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Dağı'nda gece çekilen fotoğrafları, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya hesabından paylaştı. Büyükkılıç, "Sen değil misin büyük usta Mimar Sinan'a ilham veren? Sen değil misin Kadim Kent Kayseri'yi merhametiyle büyüten? Evet sensin! Sana uzaktan bakıldığında, eteklerinde bir nefes alındığında insanların içine hayat enerjisi yükleyen; o yüce dağ" mesajı ile fotoğrafları twitter hesabından paylaştı.

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