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Erciyes'teki pistlerde yapay karlama tüm hızıyla sürüyor

Türkiye’nin önemli kayak merkezleri arasında bulunan Erciyes Kayak Merkezi’nde yapay karlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında bulunan Erciyes Kayak Merkezi'nde yapay karlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.


3 bin 918 rakımlı Erciyes Dağı'nda karlama üniteleri sıcaklık değerlerinin düşmesi ile birlikte çalıştırılıyor. Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nin Tekir bölgesindeki 4 kilometrelik kayak pistinde 154 adet karlama makinesi ile yapay karlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yapılan yapay karlama çalışmalarıyla birlikte kayak sezonunun kısa bir süre içinde açılması hedefleniyor.

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