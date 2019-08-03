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Eren Torbalı, Mucur Yabanlıspor'da

Kayseri Kocasinan Şimşekspor alt yapısından yetişen 1998 doğumlu Eren Torbalı 2019-2020 sezonunda BAL ekiplerinden Mucur Yabanlıspor ile yeniden anlaştı.


2012 yılında futbola Kocasinan Şimşekspor'da başlayan Eren Torbalı, Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, MKE Kırıkkalespor, Kocasinan Ülküspor ve geçen sezon Mucur Yabanlıspor forması giydi. Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Mucur Yabanlıspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Eren Torbalı, yeni sezonda devam edecek. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde forma giyecek olan Eren Torbalı, dün Mucur Yabanlıspor ile resmi sözleşme imzaladı ve ardından formayı giydi.

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