Eren Torbalı yeni sezonu bekliyor

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK'da ayrılıklar sürüyor. 2022-2023 sezonunda hedefine ulaşamayan Kayserigücü FK'da takımın golcü oyuncusu Eren Torbalı takımdan ayrıldı. Geçen sezon 20 hafta sonunda 17 gol ve 5 asistlik bir performans ile sezonu tamamlayan Eren Torbalı, yeni sezon öncesi Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından ve Süper Amatör Küme takımlarından gelen teklifleri değerlendiriyor. Kariyerinde Yukatel Kayserispor ve Konyaspor gibi takım bulunan 1998 doğumlu golcü oyuncu yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği ise merak konusu.

Eren Torbalı yaptığı açıklamada, “Geçen sezon iyi bir sezon geçirdik ama hedefimize ulaşamadık. Oynadığımız 20 maç sonunda 17 gol attım. Ben elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Şampiyonluk yaşamak nasip kısmet değilmiş. Sezonun tamamlanmasının ardından Kayserigücü FK'dan ayrıldım. Yeni sezon öncesi birkaç takımdan gelen teklifler var ama aceleci olmayacağım. İlerleyen günlerde bir karar verip yeni takım belli olur” diye konuştu.