İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erkan Atçı, Develispor'da

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.


Yeni sezona güçlü bir kadro girmeyi planlayan Develispor, dış transferde geçen sezon Yahyalıspor forması giyen Erkan Atçı'yı renklerine bağladı. Dış transferde kadrosuna daha önce Emre Öztürk, Okan Uçar, Mehmet Kahveci ve Murat Sıvacı gibi isimleri katan Develispor, son olarak Erkan Atçı'yı kadrosuna dahil etti.


Transfer çalışmalarına devam eden Develispor, kadrosuna yeni isimleri katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.