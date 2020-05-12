Erkekler Basketbol Bölgesel Ligleri iptal edildi

Bu sezon Büyük Erkekler Ligi'nde şampiyon olarak Kayseri'yi Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde temsil edecek olan Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü'nün, mücadele etmek için hazırlıklarını yapmış olduğu Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi ve diğer lig müsabakaları Türkiye Basketbol Federasyonu(TBF) Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ile iptal edildi.

Dünyada etkileri devam eden Covid-19 salgınının oluşturduğu belirsizlikten dolayı daha önce birkaç kez başlaması ertelenen Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi maçları bu sezon bazında iptal edildi. Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Hasan Aksoyak konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizde bu kararları saygıyla karşılıyor ve onaylıyoruz. Şu anda önemli olan tek şey herkesin sağlığı ve biran önce bu sürecin en az zararla atlatılması. Bu sezon için birçok yatırım ve hazırlık yapmıştık. Liglerin başlamasına 2 hafta kala ülkemizde ilk vaka göründü ve liglerin erteleme kararı alındı. Sonrasında yapılan toplantıda vakaların artışı göz önüne alınarak 2. Erteleme kararı alındı. 11 Mayıs'ta yapılan toplantı ile tüm spor ve basketbol camiasının sağlığı açısından ligler iptal edildi. Bu süreç sonuçlandıktan sonra çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an için tek önceliğimiz herkesin en az zararla bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için üzerimize düşeni yapmaktır. Bu sezon takımımızda gönüllü olarak görev alan fedakârca mücadele eden başarımızda ki en büyük pay sahibi sporcularımıza bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan veli ve sporcularımıza bizleri sezon boyunca maddi manevi destekleyen herkese sonsuz teşekkürleri sunuyorum. Hep birlikte sağlıklı mutlu huzurlu basketbol dolu nice senelere inşallah" dedi.