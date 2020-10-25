Erkekler Voleybol 1. Lig 3.Hafta

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1.
Ligi 3.hafta karşılaşmasında Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor deplasmanda oynadığı müsabakada rakibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor'a 3-1 mağlup oldu.
Ligde geride kalan 3.hafta sonunda galibiyet alamayan Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor ligin 4.haftasında evinde Halkbank oynayacağı maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
Salon: Şampiyon Hasan Gemici
Hakemler: Melike Erol Özkan, Ertaç Bingöl
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran (L), Tunç Ayhan, Murat Çakmak, Kadir Bircan, Sultan Selim Arıman, Samet Hüseyinoğlu, Yunus Emre Çokgüler (L), Mertcan Akın (L), Numan Aksoy
Melikgazi Belediyespor: Seray Berk Söylemez, Hakan Sabunoğlu (L), Ali Shahbazı, Ömer Uygur, Davut Şahin, Yiğit Korkut (L), Burak Kılıç, Emincan Kocabaş, Mehmetcan Ağırbaş
Setler: 25-19, 24-26, 25-23, 25-19