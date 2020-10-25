İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erkekler Voleybol 1. Lig 3.Hafta

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1.

Ligi 3.hafta karşılaşmasında Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor deplasmanda oynadığı müsabakada rakibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor'a 3-1 mağlup oldu.


Ligde geride kalan 3.hafta sonunda galibiyet alamayan Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor ligin 4.haftasında evinde Halkbank oynayacağı maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor.


Salon: Şampiyon Hasan Gemici


Hakemler: Melike Erol Özkan, Ertaç Bingöl


Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran (L), Tunç Ayhan, Murat Çakmak, Kadir Bircan, Sultan Selim Arıman, Samet Hüseyinoğlu, Yunus Emre Çokgüler (L), Mertcan Akın (L), Numan Aksoy


Melikgazi Belediyespor: Seray Berk Söylemez, Hakan Sabunoğlu (L), Ali Shahbazı, Ömer Uygur, Davut Şahin, Yiğit Korkut (L), Burak Kılıç, Emincan Kocabaş, Mehmetcan Ağırbaş


Setler: 25-19, 24-26, 25-23, 25-19

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.