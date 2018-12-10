Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grup 7.Hafta

Erkekler Voleybol 2.
Lig 3.Grupta dün oynanan Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor ile Sahabiyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Melikgazi Belediyespor liderliğe yükseldi.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Adnan Üstünel, Mustafa Gürbüz, Alpaslan Gerçel, İbrahim Cılız
Melikgazi Belediyespor: Duran Koçyiğit, Ömer Safa Koçyiğit, Hasan Sonuç, Alpay Soytürk, Mustafa Aşçı, Mehrali Duran, Mehmet Emin Polat, Davut Şahin, Mahmut İğret, Osman Özdemir, Yusuf Afşar
Sahabiyespor: M.Esat Güneş, Ali Fırat, Kadir Erdoğan, Talha Ertaş, Ahmet Burak Orak, Berke Erci, H. Emre Şimşek, Atakan Ayan, Furkan Büyükcingi, Mert, Halit Üstaoğlu, Ömer Faruk Korkmaz
Setler:
İlk Set: 25-9
İkinci Set: 25-13
Üçüncü Set: 25-10