İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erken uyandı, ailesini ölümden kurtardı

Kayseri’de sabah ailesinden daha önce uyanan bir kişi, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiklerini fark edince 112 ekiplerine haber verdi.

Kayseri'de sabah ailesinden daha önce uyanan bir kişi, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiklerini fark edince 112 ekiplerine haber verdi. Meydana gelen olayda 7 kişi zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Melek Hatun Sokak üzerinde bulunan ikamette meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksitten dolayı aynı evde bulunan R.E., R.Ö., F.N.E., D.S.T., U.O.Ü., G.Ü. ve F.N.E. isimli şahıslar zehirlendi. Evde bulunan aile fertlerinden G.Ü.'nün diğer aile bireylerinden daha önce uyandığı, durumu fark ederek 112 ekiplerine haber verdiği öğrenildi.


Zehirlenen aile, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.