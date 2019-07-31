Erkilet Taksiciler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Basın Sözcüsü Nejmettin Karaoğlan; "İlk ihaleye karşı açmış olduğumuz dava, haklı taleplerimiz doğrultusunda kabul edilmiş ve ihale şartnamesi ve süreci usulsüz olduğu için ihale iptal edilmiştir. Kural olarak mahkeme kararları derhal uygulanmalıdır. Derhal uygulanması gereken mahkeme kararı en geç 30 gün içerisinde yerine getirilmelidir" dedi.

Kooperatif üyesi bir grup taksici esnafı ile birlikte Kadir Has Kongre Merkezi yanında basın açıklaması yapan Erkilet Taksiciler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Basın Sözcüsü Nejmettin Karaoğlan, mahkeme kararlarının derhal uygulanması gerektiğini söyledi. Karaoğlan; "Kayseri Havalimanı Müdürlüğü'nce yapılan taksi ihalesinde son dönemlerin en büyük usulsüzlükleri yaşanmıştır. İhale ısrarla tek bir kooperatife verilmek için tüm kamu kaynakları adeta seferber edilmiştir. Kamu menfaati gereğince ihalede istenilen sonucun alınabilmesi için şeffaf ve tarafsız bir şekilde rekabetin sağlanması ve ihaleye iştirak edeceklerin ihaleye katılımlarının engellenmemesi gerekmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne kadar ihaleye girmememiz yönünde önümüze çıkarılan engeller şunu göstermektedir ki; devlet imkanlarını kullananlar ve yetkililer görevi kötüye kullanmakta ve bir grubun menfaati için çaba sarf etmektedirler. Bunu alenen 82 milyon insanımızın gözüne baka baka yapmaktadır. Hiçbir zaman usulsüzlükler bu kadar aşikar ve göstere göstere yapılmamıştır. Tüm bu usulsüzlüklere yerel mahkemece haklı gerekçelerle 'dur' denilmesine rağmen jet hızıyla Danıştay, 13. Dairesi'nden karar çıkartılmış ve adli tatile dakikalar kala üçüncü ihaleden hemen önce karar imzalanmış, ihale günü tebliğ edilmiştir. İlk ihaleye karşı açmış olduğumuz dava, haklı taleplerimiz doğrultusunda kabul edilmiş ve ihale şartnamesi ve süreci usulsüz olduğu için iptal edilmiştir. Kural olarak mahkeme kararları derhal uygulanmalıdır. Derhal uygulanması gereken mahkeme kararı en geç 30 gün içerisinde yerine getirilmelidir" dedi. İhalenin tekrar açılması için destek beklediklerinin altını çizen Karaoğlan sözlerini şöyle sürdürdü;

Erkilet Taksi Taşıma Kooperatifi üyeleri olarak Allah rızası için, devlet için, millet için, vatandaş için, 82 milyonun hakkı için adalet arıyoruz. Bizler; kimseye çamur atmıyor, algı ya da provokasyon yapmıyoruz. DHMİ taksi kiralama ihalesi açmış olup bu ülkenin vatandaşları olarak biz de bu ihaleye iştirak etmek istedik. Ancak yaşadığımız olaylardan da anlaşılacağı üzere bir güç bizim bu ihaleye girmemize imkan tanımamıştır. İhaleye açılan yer devletin malıdır. Tehdit edilerek, hakarete uğrayarak, işyerlerimizi basarak, araçlarla yollarımızı keserek adeta terör estirmişlerdir. Bu konu ile ilgili gerekli suç duyuruları Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına yapılmıştır. 31.05.2019 tarihinde sözleşmeleri mahkeme kararı uyarınca feshedilmiş olmasına rağmen aylarca usulsüz çalıştırılmış, tüm başvuru taleplerimiz doğrultusunda ise karşı kooperatife araç başı 800 TL aylık bedel ödeme taahüdü ile çalıştırıldığı ifade edilmiştir. Kooperatifimiz aynı dönemde araç başı 3 bin 50 TL taahhüt vererek çalışmak istemiş olmamıza rağmen mevcut firma araç başı 800 TL'ye çalıştırılmaya devam etmiştir. Bu firmanın kamu zararına sebebiyet verecek şekilde neden bu kadar çok kollandığını ve menfaat sağlandığını anlamakta zorluk çekmekteyiz. Bu gerçekler doğrultusunda Allah rızası için bu ihalenin tekrar açılması için destek bekliyoruz."