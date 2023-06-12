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Erkiletspor U15 Takımı Aksaray'da şampiyon oldu

Erkiletspor U15 Takımı, 1’inci kademe grubunda şampiyon olarak adını 2.

Erkiletspor U15 Takımı, 1'inci kademe grubunda şampiyon olarak adını 2. kademeye yazdırdı.


U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Grubu'nda Aksaray'da mücadele eden Erkiletspor, oynadığı 3 maçı da kazanarak şampiyon oldu. Aksaray Dağılgan 1 Nolu Saha'da oynanan final maçında Erkiletspor rakibi Mersin Ormanspor'u 34 ve 47.dakikalarda Recep ve 54.dakika Fatih'in golleri ile 3-0 yenerek 1. kademe grubunu şampiyon olarak tamamladı.


Final maçı sonrası büyük sevinç yaşayan Erkiletspor U15 takımı Kayseri'yi U15 Türkiye Şampiyonası'nda 2. kademe grubunda temsil edecek.

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