İhlas Haber Ajansı

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Erkiletspor U15 Takımı, şampiyonaya galibiyetle başladı

Erkiletspor U15 Takımı, Türkiye Şampiyonası’na galibiyetle başladı.

Erkiletspor U15 Takımı, Türkiye Şampiyonası'na galibiyetle başladı.


U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Grubu'nda Aksaray'da mücadele eden Erkiletspor, dün ilk maçında Mersin Kuvayispor'u 3-2 yenerek galibiyetle başladı. Aksaray Dağılgan 1 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmada Erkiletspor rakibini Bilal Kabak, Semih Narin ve Bahri Yiğit Koç'un golleri ile yenmeyi başardı.


İlk maçını kazanan mavi beyazlılar bugünü dinlenerek geçirecek ve ikinci maçını yarın Nevşehir 50 Gençlik ve Spor ile oynayacak.

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