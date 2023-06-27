Erkiletspor'un grubu belli oldu

U15 Türkiye Şampiyonası'nda 2. kademe grubuna yükselen Erkiletspor'un grup merkezi Amasya oldu. Erkiletspor 7-9 Temmuz'da Amasya'da olacak.

2022 - 2023 sezonu U15 Türkiye Şampiyonası 2. kademe müsabakaları birinci Kademede grup birincisi olan 20 takımın katılımıyla 6'şar takımlı Zonguldak - Afyonkarahisar gruplarında 06 - 09 Temmuz 2023 tarihlerinde ve 4'er takımlı Amasya - Erzincan gruplarında ise 07 - 09 Temmuz 2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 4 grupta oynanacak. Final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla eleme usulüyle oynanacak.

1. kademe grubunda Aksaray grubunda mücadele eden ve şampiyon olarak çıkarak adını 2. kademeye yazdıran Erkiletspor Türkiye şampiyonu olmak istiyor. Erkiletspor U15 takımı Amasya grubunda Samsun Atakum Belediyespor, Samsun Kadıköyspor ve Yozgat Sorgun Belediyespor takımları ile karşı karşıya gelecek.