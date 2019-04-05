Ermeni cemaati miçing ayini için toplandı

Ermeni cemaati Orta Anadolu'nun açık olan en eski kilisesi konumundaki Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde (1191) geleneksel Miçing Ayini için bir araya geldi.

6 yıldan bu yana resmi olarak hizmet veren Surp Krikor Lusavoriç Kilisesindeki, Büyük Oruç ibadetinin tam ortasına denk gelen Miçing ayini için çok sayıda Ermeni Kayseri'ye geldi. Mum yakarak dua eden Ermeni vatandaşlar, Rahip Tatul Anuşyan'ın yönettiği ayin ve Badarak sunumunun ardından, ziyaretçiler dua etti. Miçing ayiniyle ilgili bilgi veren Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Zadik Toker, "Her yıl olduğu gibi Paskalya orucu ile ilgili bir inanç turu bizimki. 7 haftalık Paskalya orucu olur. Bunun tama ortasına geldiği gün miçing diye tabir ettiğimiz bir inanç turu, ayindir. Tam 7 haftalık orucun ortasına gelen zamanı alır Miçing dediğimiz olay. Bunun ilavesi olarak da buradan İskenderun ve Hatay'a devam edilecektir. Bu şekilde yapılan bir inanç gezisidir" diye konuştu.