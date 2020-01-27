Eroğlu ailesinin acı günü

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Yönetim Kulu Üyesi ve Kayseri Barosu Avukatlarından Remzi Eroğlu'nun vefat eden annesi Mukadder Eroğlu Bünyan ilçesinde ebediyete uğurlandı.

Mukadder Eroğlu Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahalle Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, AK Parti MKYK Üyesi Yaşar Karayel, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, Eroğlu ailesi yakınları, siyaset, bürokrasi, kukuk camiası ve iş dünyasından bir çok isim katıldı.