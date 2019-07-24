Erol Bedir Avusturya'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. 16 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında Sarı-Kırmızılılar 2 hazırlık maçı oynadı.

Kulüp başkanı Erol Bedir ve yöneticiler dün Avusturya'ya giderek kamp çalışmalarını yakından takip edecek. Dün oynanan hazırlık maçını yakından takip eden Bedir ve ekibi maç sonrasında Teknik Direktör Hikmet Karaman'dan bilgiler aldılar.

Başkan Erol Bedir, transfer görüşmeleri ile yakından ilgilenecek. Karaman'ın raporu doğrultusunda 3-4 oyuncu daha isteyen Sarı-Kırmızılılar kısa zamanda bu transferleri bitirmek istiyor.