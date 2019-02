Erol Bedir: “Bir maçtan fazlası”

Ş maçı da kazanmamız gerekmektedir” dedi.

Kulübün resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yapan İstikbal Bellona Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Her sezon içerisinde, her takım için, puan, prestij ve hedefler açısından çok özel maçlar olur. Bu müsabakalarda alınan sonuçlar sadece, o haftayı değil, ilerideki haftaları hatta sezon sonu planlamaları bile değiştirebilir. Alınacak veya kaybedilecek puanlar öyle önemli hale gelir ki, bu maçlara bazen KADER MAÇI da denebilir. Bu tip maçların kazanılması; sadece yönetimsel tedbirler, teknik adam becerisi ve oyuncuların gayretiyle mümkün olmayabilir. Galibiyet için, taraftar ve şehrin takımlarıyla kenetlenmesi, tribünlerin tıklım -tıklım dolması ve maç boyunca yapılacak yoğun tezahüratla, futbolcuların gücüne güç katılması gerekmektedir. Nitekim geçtiğimiz Cuma günü oynadığımız Fenerbahçe maçı böyle kazanıldı. İşte, Fenerbahçe galibiyetinin taçlanması ve öneminin daha da anlaşılır hale gelmesi için bu hafta sonu kendi evimizde oynayacağımız maçı da kazanmamız gerekmektedir. 17 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Kadir Has Stadında oynayacağımız Göztepe maçı yukarıda izah edilen tariflere uyan ve 3 puan alabilmek için ifade edilen tedbirlerin mutlaka alınması gereken bir maçtır. Süper Lig puan cetvelinde aynı puana sahip iki takımın mücadelesinde kazanan ekip, (diğer maçların sonuçlarıyla birlikte ) alt sıralardan büyük oranda kopacak ve daha yukarılar için hedef belirleyecektir. Arzumuz; galip gelip üst sıralar için mücadele edecek takımın KAYSERİSPOR olmasıdır. Bu istek ve hedefimize ulaşabilmek için Kadir Has'ın tamamının dolması ve yapılacak tezahüratların, Erciyes'te yankılanması gerekmektedir. Rakibin kim olduğuna, kadrosuna, eksiklerine bakmaksızın kendi takımımızın güçlü taraflarını ön plana çıkarmalı, hakemin kim olduğuna, şartların ne olduğuna takılmadan, 90 dakikayı galip tamamlamak için, taraftarlar olarak her saniye oyunun içinde olmalıyız. Kadir Has stadını doldurup, maç boyunca küfür ve hakaret içermeyen sloganlarla Kayserisporumuzu desteklediğiniz takdirde, Başkanınız olarak ben, yönetim, teknik heyet ve futbolcularımız bu maçı kazanacağımıza yürekten inanmaktayız. Siz de inanın ve Pazar günü saat 16.00'da vereceğimiz mücadelede bize omuz verin” diye konuştu.