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Erol Bedir, Deniz Türüç için son tarihi verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, transferi gündemde olan Deniz Türüç ile ilgili açıklama yaptı.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da takım kaptanı Deniz Türüç'ün transfer olup olmayacağı konuşuluyor. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Deniz Türüç ile ilgili olarak Başkan Erol Bedir, “Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşmeler var. Belli noktalara gelindi ama şu an neticelenmiş bir durum yok. 3 Ağustos'a kadar Deniz gündemde olabilir ama bu tarihten sonra kaptanımızı vermemiz söz konusu olamaz” dedi.


Fenerbahçe ve Galatasaray, sarı kırmızılı kulübe futbolcu+para teklifi yapmıştı.

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