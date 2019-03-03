Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'da moraller bozuk. Başkan Erol Bedir, "Mağlup olmuş takım başkanı gibiyim" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren Beşiktaş maçı sonrasında açıklama yaparak, hakem Suat Arslanboğa'yı eleştirdi.

Başkan Erol Bedir, müsabaka sonrasında "Mağlup takımın başkanı gibi konuşuyorum. İyi oynayıp da böyle puan kaybetmek üzücü. Son dakika golü ile berabere kaldık. Oyuncularım son dakikaya kadar mücadele ettiler ve taraftarımız takıma sahip çıktı. Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. 10 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik aldık. Yenilmedik ama bugün 6.galibiyetimizi alabilirdik" dedi.

Maçın hakemi Suat Arslanboğa hakkında da "Bazı pozisyonları Tv'den izlemedim ama iyi bir göze sahip olduğumu düşünüyorum. Verilmeyen penaltı var. Oyuncumuz Mensah hastaneye kaldırıldı, bir faul bile alamadık. Taraftarımız da tepkili. Hakem iyi niyetlidir ama bu kadar kritik bir maçta; eğer bu hakemimiz acemiyse, bu maça verilmemeliydi. Ustaysa da böyle yönetim olmamalıydı" açıklaması yaptı.