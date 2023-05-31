Erşan, evde sağlık hizmetleri personelini ziyaret etti

Mehmet Erşan, Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi, Kayseri Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ve Kayseri Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerini ziyaret etti.

Evde Sağlık Hizmetleri personeline gösterdikleri özveri ve gayretten dolayı teşekkür eden Erşan, "Her zaman olduğu gibi seçim sürecinde de hastalarımızı yalnız bırakmayıp sandıklara kadar ulaşmasını sağladınız. Sizlerin nezdinde tüm evde sağlık hizmetleri çalışanlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” dedi.

Ziyaretleri sırasında İl Sağlık Müdürü Erşan'a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ve Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Doğan eşlik etti.