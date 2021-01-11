İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ersin Tekal Adana'dan üçüncülük ile döndü

Kayseri Atletizm Sporcusu Ersin Tekal Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 11.

Kayseri Atletizm Sporcusu Ersin Tekal Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 11. kez organize ettiği 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu Yarı Maratonu yarışmalarından üçüncülük ile döndü.


Milli Atletlerin mücadele ettiği Maratonda Kayserili sporcu Ersin Tekal 1.05.20'lik kişisel en iyi derecesini koşarak üçüncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Adana'dan üçüncülük ile dönen sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.