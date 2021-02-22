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Ersin Tekal altın madalya ile döndü

Tokyo Olimpiyatları için kota yarışması olan Trabzon’daki 41.

Tokyo Olimpiyatları için kota yarışması olan Trabzon'daki 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonunda yarışan Ersin Tekal altın madalya kazandı.


41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu yarışmalarında mücadele eden sporcu Ersin Tekal10 km'lik yarışta şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.


Ayrıca diğer sporcu Ramazan Baştuğ, yarı maraton yarışında 1.06.46'lık zaman ile kişisel en iyi derecesini gerçekleştirmiş oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörü Kemal Koyuncu'yu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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