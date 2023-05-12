Ersoy: “Muharrem İnce'nin bu kararını bana göre bizim lehimize olan bir durum olarak sahada görüyorum”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Adayı Baki Ersoy, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adayından istifa etmesine ilişkin, “Muharrem İnce'nin bu kararını bana göre bizim lehimize olan bir durum olarak sahada görüyorum” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, “Ben zaten oy istemiyorum. İstemiyorumdan kastım şu. Öyle bir durum var ki, bir şey söylemeye gerek kalmadan ben gittiğim yerlerde şunu söylüyorum. Biz “aday belli, karar net” dedik. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İlk önce “Cumhurbaşkanımızı açık ara ilk turda tekrardan seçtirebilmek adına destek istiyoruz” diyoruz. Böyle dediğim anda, “bir oraya vereceğim, bir de size vereceğim” diyorlar. Bu gittiğim yerlerde yüzde 90 böyle. Ben gördüğümü söylüyorum. Propaganda yaparken şunu da söylüyorum. MHP 48 tane milletvekili ile TBMM'de temsil noktasında, HDP'nin milletvekili sayısı bizden daha fazla. Genel başkanımızın ifadesiyle sağ tarafta vatan hainleri oturuyor HDP'liler, sol tarafta da bizim partimizi beğenmeyerek bugün Kandil'in adayı ile aynı istikamete doğru çalışan bize göre davamıza ihanet etmişler otuyor. Bizi bu aradan çıkarın diyoruz” dedi.

Cumhur İttifakı'nın Kayseri'deki aday profiline değinen Ersoy, “Cumhur İttifakını yansıtan bu aday profili. Buna baktığımızda Gazi meclisimize Gazi Mete Kurt yakışır diyoruz. Gaziler derneğinin kurucusu olduğunu ve bir çok görev yaptığını görüyoruz. Çatışma anını, bacağını kaybettiğini anlatıyor. Bugün bunu yapanlarla bizi eleştirerek kol kola girmiş olanlar, Mete Kurt'a bunu yapanlarla bugün aynı çizgiye gelmiş olanlar aynı hedefe doğru odaklanmış olanlarla, profillere baktığımız zaman karşılıklı olarak net bir şekilde ifade ediyor. Bir tarafta Hulusi Akar bakanımız var, bir tarafta terör gazisi olan Mete Kurt var. Cumhur İttifakı Kandil'den bize parmak sallayanlara karşı vatan evlatları da burada diyor. Taraflar çok net” ifadelerini kullandı.

Baki Ersoy, “Bölücü başı Apo, terörist Selo, Kavala gibi kişileri çıkaracaklarını söylüyorlar. Burası hukuk devleti nasıl çıkaracaksınız. Demek ki aralarında bir protokol var. Ahmet Türk bir adım daha ileriye gidiyor ve “kazanırlarsa ve dediklerimizi yapmazsa hesap sorarız” diyor. Salih Aydeniz'in “İmralı'nın kapılarını 15 Mayıs sabahında parça parça yapacağız” diye bir açıklaması var. Bir şeyin üzerini kapatarak ya da karşı tarafa bir şey söyleyerek illegalleştiremezsiniz. Artık taraflar net diyoruz. Masadan kalkarken söylediğiniz şeyleri 24 saat sonra unutan bir yapıda sizin söylediğiniz şeylere kimse inanmaz. Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine baktığınızda HDP dediğiniz yapılarla kapalı kapılar ardında neleri konuştularsa, bunlar ortaya çıkacaktır. Son 10 gündür bu sebepten dolayı vatandaşlarımız inanılmaz şekilde kenetlenmiş durumda” şeklinde konuştu.

“Muharrem İnce'nin bu kararını bana göre bizim lehimize olan bir durum olarak sahada görüyorum”

Muharrem İnce'nin istifasına değinen Ersoy, “Muharrem İnce'nin bu kararı bana göre bizim lehimize olan bir durum olarak sahada görüyorum. Binlerce insan istifa ederek bir şeyler yapıyor. Hatta 6'ıncı sıra milletvekili adayı Kayseri'de istifa etti ve MHP saflarına katıldı. “Baki Ersoy ile omuz omuza çalışmak istiyorum” dedi. Baktığınızda Kılıçdaroğlu'na birisi oy verecekse verir. Kandil'in adayı Kılıçdaroğlu'na birisi oy verecekse verir. Muharrem İnce'ye vermez. Muharrem İnce'ye oy verecek kesim, Kılıçdaroğlu'na vermeyecek. Ben gördüğümü söylüyorum. Bugün de paylaşımlarına bakacak olursanız, bir Memleket Partisine bir de Cumhurbaşkanımıza oy istiyorlar. Kamuoyunda komplo ve FETÖ'nün baskısı değerlendirmeleri var. Muharrem İnce istifasında “Beni bahane etmeyin, buyurun” dedi. Siyasette 24 saat uzun bir süre. Benim sahada gördüğüm bu istifa olsaydı da olmasaydı da ilk turda Cumhurbaşkanımız kazanacaktı” diye konuştu.