Ersun Yanal 6. kez kaybetti

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, İstikbal Mobilya Kayserispor'a karşı 6.kez kaybetti.

Teknik Direktör Ersun Yanal, 4 farklı takımla Kayserispor'a rakip oldu. 14 müsabakada Ersun Yanal ve ekibi, 5 galibiyet 3 beraberlik alırken 6 kez yenildi.

Tecrübeli teknik adam, 4'er kez Fenerbahçe ve Trabzonspor ile, 3'er kez de Eskişehirspor ve Manisaspor ile Kayserispor'a rakip oldu. Ersun Yanal, Fenerbahçe ile Kayserispor'a rakip olduğu 4 maçta 2 kez kazanırken 2 kez de yenildi.

Ersun Yanal'ın Kayserispor'a karşı rakip olduğu maçlar ve neticeleri şöyle:

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2016/2017 Trabzonspor-Kayserispor 2-3

2016/2017 Kayserispor-Trabzonspor 0-1

2013/2014 Kayserispor-Fenerbahçe 0-2

2013/2014 Fenerbahçe-Kayserispor 5-1

2012/2013 Eskişehirspor-Kayserispor 0-3

2012/2013 Kayserispor-Eskişehirspor 3-2

2011/2012 Kayserispor-Eskişehirspor 2-2

2008/2009 Kayserispor-Trabzonspor 1-1

2007/2008 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

2006/2007 Kayserispor-Manisaspor 2-2

2005/2006 Kayserispor-Manisaspor 7-2

2005/2006 Manisaspor-Kayserispor 1-0