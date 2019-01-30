Ertaç Bağcı Payasspor'da

Lig 3.Grup ekiplerinden Payasspor, Kayserili 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Ertaç Bağcı'yı transfer etti.

Futbola 2000 yılında Kocasinan Şimşekspor'da başlayan ve Ertaç Bağcı ardından Kayseri Şekerspor, Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor'da amatör olarak devam ederken 2017 yılında profeyonel olarak İstanbul ekiplerinden Büyükçekme Tepecikspor A.Ş ile sözleşme imzaladı. Büyükçekme Tepecikspor'dan sözleşmesi bitince ayrılan Ertaç Bağcı, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Lig 3.Grup ekiplerinden Payasspor ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Yeni takımı ile antrenmanlara çıkmayan başlayan 24 yaşından orta saha oyuncusu Ertaç Bağcı bu hafta sonu yeni takımı ile maçına çıkacak.

Ertaç Bağcı yaptığı açıklamada, “Payasspor için çok çalışıp, kalan haftalarda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Transferde emeği geçen menajerim Bekir Eryılmaz'a Payasspor Kulübü yöneticilere çok teşekkür ederim. Kimsenin şüphesi olmasında elimden gelen her şeyi fazlası ile yapacağım” diye konuştu.