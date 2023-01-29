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Ertekin'den hayatını kaybeden işçi için başsağlığı

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin; kazada hayatını kaybeden işçi için taziye mesajı yayımladı.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin; kazada hayatını kaybeden işçi için taziye mesajı yayımladı.


Dün sabah saatlerinde OSB Dağ yolunda işçileri taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada Seyfullah Sezer hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin mesajında; "Bu sabah gerçekleşen elim trafik kazası sonucu kaybettiğimiz İstikbal Panel Fabrika paketleme bölümünde çalışma arkadaşımız Seyfullah Sezer'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı, kazada yaralanan tüm çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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