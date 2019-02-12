Erteleme maçının günü ve saati belli oldu

Cuma Uluçay'ın vefatı sonrası ASKF tarafından ertelenen Esen Makina Belsinspor ile Yahyalıspor maçının günü ve saati Futbol İl Temsilciliği tarafından açıklandı.

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de Pazar günü oynanması gereken ancak Esen Makina Belsinspor takım kaptanı Cuma Uluçay'ın vefatı nedeniyle ertelenen Esen Makina Belsinspor ile Yahyalıspor karşılaşması 20 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacağı açıklandı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından açıklanan maç programında ertelenen kritik karşılaşmasının günü ve saati belli oldu. 20 Şubat Çarşamba günü Organize Sanayi Stadında oynanacak olan Esen Makina Belsinspor ile Yahyalıspor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak.