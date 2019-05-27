ERÜ Adalet Meslek Yüksekokulu 8. Dönem Mezunlarını Verdi

dönem mezunlarını verdi. Tören kapsamında 35 öğrenci mezun oldu.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burak Adıgüzel ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aile katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burak Adıgüzel, okulları hakkında bilgiler verdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ise konuşmasında şunları söyledi:

“Mezun olduğunuz Erciyes Üniversitesi, Türkiye'nin 10 Araştırma Üniversitesinden biridir. Gerek eğitim-öğretim, gerek Ar-Ge çalışmaları, gerekse topluma sunduğu hizmetlerle elde ettiği başarılarla ön planda olan ve bu başarılarını hep daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olan Erciyes Üniversiteden mezun oluyorsunuz. Öğretim Elemanlarımız verdikleri kaliteli eğitimle, sizleri iş yaşamına en iyi şekilde hazırladılar. İnşallah en kısa zamanda mezun olduğunuz alanda iş hayatında yerinizi alırsınız. Sizlerden dileğimiz ve isteğimiz; işe başladığınızda görevinizi en iyi şekilde yapmanız, kendinizi sürekli yenilemeniz ve geliştirmenizdir. Sizler işinizde ne kadar başarılı olur insanlara ne kadar iyi hizmet ederseniz, sizleri yetiştiren hocalarınız da bizler de o derece mutlu oluruz. Çocuklarınızı en iyi şekilde yetiştirip, ilgi alanlarına uygun eğitim almalarını sağlayıp bugün mezun olarak topluma kazandırdığınız için sizlere de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Evlatlarınız için asıl hayat mücadelesi şimdi başlıyor. Evlatlarınıza olan desteğinizi sürdürmenizi ve onların yanında olmaya devam etmenizi diliyoruz.”

Konuşmaların ardından tören, okul birincisinin mezuniyet kütüğüne plaket çakması, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesiyle son buldu.