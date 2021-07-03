ERÜ Adalet MYO'dan Bünyan Ceza İnfaz Kurumu'na 6 Bin Kitap Bağışı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından Bünyan Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler yararına düzenlenen “Sende Bir Kitap Bağışla Umuda Açılacak Bir Kapıyı Arala” temalı kitap bağış kampanyası kampanyasında toplanan yaklaşık 6 bin kitap Bünyan Ceza İnfaz Kurumu yetkililerine teslim edildi.

Adalet Meslek Yüksekokulu Bahçesinde düzenlenen kitap teslim törenine Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen ile Bünyan Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri katıldı.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz yaptığı açıklamada kitap bağış kampanyasına destek verenlere teşekkür etti. Yaklaşık 6 bin kitap topladıklarının altını çizen Korkmaz, “Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın her zaman dile getirdiği gibi kampüs de değil, sahada üniversite modelini ilke alarak Adalet Meslek Yüksekokulu olarak, İlimiz Bünyan ilçesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumu'nda ki tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılması ve okuma alışkanlıklarının geliştirilmesinde büyük öneme sahip olan eğitim-öğretim hizmetlerinde katkı sunmak amacıyla ‘Sende Bir Kitap Bağışla Umuda Açılacak Bir Kapıyı Arala' temalı kitap bağış kampanyamızda toplamış olduğumuz yaklaşık 6 bin kitabımızı bugün itibariyle ceza infaz kurumu personeline teslim ediyoruz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan her türlü desteği veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı ve personellerine, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlerimize ve Üniversitemizin değerli akademik ve idari personeli ile öğrencilerimize ve kampanyaya destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz konuşmasının ardından toplanan yaklaşık 6 bin kitabı Bünyan Ceza İnfaz Kurumu yetkililerine teslim etti.