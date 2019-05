ERÜ Atçılık Şöleni'nde atlı okçular nefes kesti

Öğrenci Bahar Şenlikleri kapsamında Atçılık Şöleni düzenlendi.

Atçılık Şöleni'ne Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Nevşehir JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın, Kayseri Atlı Okçuluk Kulübü üyeleri ve Veterinerlik Fakültesi öğrencileri katıldı. Üniversitenin ve şehrin bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu belirten Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İnci, “Bize bu fırsatı veren sayın rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi anladık ki üniversitemizin ve şehrimizin bu tür sosyal faaliyetlere çok ama çok ihtiyacı varmış. Bugün burada yapılacak olan etkinliklerin bu ihtiyacın bir nebze karşılanmasını sağlayacağı inancındayım. Burada bize destek veren JAKEM'e ve komutanımıza, Atlı Polis Birliğine çok teşekkür ediyorum. Sizlerin katılımınızdan şeref ve onur duyduk. Mutlu bir bahar gününde hep beraber farklı bir boyutta zaman geçirme fırsatı elde ettik. Emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Atlı okçuluğun üniversitede bölüm olarak açılması için görüşmelere başladığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Çalış ise, “Bildiğiniz gibi dün itibariyle 20. Öğrenci Bahar Şenliklerimiz başlamış bulunmaktadır. Akşam görmüşsünüzdür belki, 30 bine yakın öğrencimizin katılımıyla güzel günler geçirecekleri ve güzel sosyal faaliyet göstereceklerini anlamış olduk. Bu bağlamda buradaki gösteriler öğrenci şenliklerinin bir ayağı. Atlı okçuluk tabii ki bizim ata sporumuz ve geliştirmek için elimizden geleni yapmamız lazım. Bu konuda da biz Spor Bilimleri Fakültemizde bu bölümün açılması için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu konuda başarılı olup atlı okçuluğun, tüm Kayseri'de ve Türkiye'de gelişmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Birlikleri ile üniversitelerin iş birliği içinde olduğunu ve ilerde daha fazla iş yapacaklarını söyleyen Nevşehir JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın, “Buraya gelirken gerçekten büyük bir heyecan duyarak geldim. Sayın dekanımızla bir görüşmemiz oldu ve kendisi bizi büyük bir istekle ve şevkle davet etti. Bizler, özelikle at üzerinde eğitim veren bir birlik olduğumuz için ve Nevşehir'le Kayseri'nin birbirine çok yakın olmasından dolayı her an veterinerlik bağlamında kendimize çok büyük destek olarak Erciyes Üniversitesini görüyoruz ve sürekli olarak da sağ olsun Ali hocam da bize daha önce öğrencilerini defalarca getirdi. Birkaç operasyon birliğimizde yapıldı. Bu anlamda üniversitenin desteğine müteşekkiriz. Birlikte ileride daha fazla şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Dekanımızla paylaştık, ileri yönelik çok büyük projemiz var. Bu projelerde de üniversitemiz bize destek olursa çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda üniversitemize biz de her türlü desteği vereceğimizi buradan belirtiyoruz. Umarım ilerde, omuz omuza çok daha iyi işler başarırız” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Öğrenci Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen şölende, Veterinerlik Fakültesi at binme alanında atlı okçular hünerlerini sergilediler. Atlı Okçular Birliği üyeleri atlarının üzerinde giderken diğer yandan hedef poligonlara ok atarak vurdular. Şölende Kayseri Atlı Polis Eğitim Merkezi ve Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi de atlarla gösteriler yaptı.