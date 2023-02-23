ERÜ Depremzedelerin Yaralarını Sardı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri; 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremlerin ardından ERÜ'ye gelen 632 yaralının 468'i tedavi edilerek taburcu olurken ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu; "Elimizden geldiği kadar hastanemizin bütün imkanlarını depremzede hastalarımız için seferber ettik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne afet bölgesinden 632 yaralı gelirken, bunlardan 468'i tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu. Ayrıca deprem bölgesinden gelen anne adaylarından 5'i hastanede doğum yaparken, ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu tüm imkanlarla depremzede vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti. Prof. Dr. Horozoğlu; "Depremin olduğu 6 Şubat'tan itibaren 632 hastamız geldi deprem bölgesinden. Bunlardan 117 tanesini ameliyat etik, toplam 275 farklı cerrahi uygulandı. 9 hastamız gebe geldi, bunlardan 5'i doğum yaptı, 4'ünü taburcu ettik. Yoğun bakımlarımızda 83 hastamız var, tedavileri devam ediyor. 468 hastamızı da şifa ile taburcu ettik. Genel olarak hastanemize gelen hastalarımıza ilk başta Süleyman Demirel Spor Salonunu'da yakınları ile misafir ettik. Daha sonra yakındaki KYK'ya bağlı yurt müdürlüğü ile görüşerek hasta yakınlarımızı oraya transfer ettik. Hastanemizde hasta yakınlarımıza çeşitli ikramlarımız oldu" dedi.

Kayseri'de 30'a yakın kişi yaralandı

6 Şubat'taki depremde Kayseri'de de yaralanmalar olduğunu, bunlardan 30'a yakın vatandaşın ERÜ Hastanelerine gelerek tedavi edildiğini aktaran Horozoğlu; "İlk saatlerde Kayseri içerisinde çeşitli yaralanmaları ve kırıkları olan yaralılarımız oldu. Yaklaşık 30 kişi Kayseri içerisinden ufak yaralanmaları tedavi ettik, bir tanesi ağır olmak üzere Beyin Cerrahisinde tedavisi devam ediyor. Şuanda da 155 hastamızın tedavisi devam ediyor. Elimizden geldiği kadar hastanemizin bütün imkanlarını depremzede hastalarımız için seferber ettik" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından depremzede çocukların hayata yeniden adapte olmaları ayrıca deprem korkusu yaşayan vatandaşlar için de afet poliklinikleri oluşturduklarının altını çizen Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu; "İlk günden itibaren Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerimiz Sağlık Müdürlüğü ile görüşerek yurtlarda oyun alanları oluşturdular. Bizde de hem erişkin hem çocuk psikiyatrisinde 'Afet Polikliniği' oluşturduk. Çocuklarımız için biran önce sosyalleşip, depremzede çocuklarımızın hayata dönmeleri için oyun alanları oluşturduk. Oyun terapisiyle arkadaşlarımız tedavilere devam ettiler. Yavaş yavaş psikiyatriye olan ihtiyacın arttığını görüyoruz. Hem bölgeden gelen çocuklarımız var hem de Kayseri içerisindeki çocuklarımızdan da deprem sonrası binalara girmekte zorlanan, yükseklik korkusu oluşan çeşitli terapilerin gerektiği vatandaşlarımız var. Bunlar için de afet polikliniklerimiz halen hizmette. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah Allah milletimize böyle bir afet bir daha yaşatmaz" diye konuştu.