ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitimlerini tamamlayan 110 öğrenci, mezuniyet heyecanı yaşadı.

ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş, “Türkiye'de bulunan diş hekimliği fakülte sayısı 92'ye ulaştı. Şuanda eğitim ve öğretime hazırlanan ve bu sene mezun veren 74 diş hekimliği fakültesi, açılan fakültelerle beraber 92 olacak. Diş hekimliğinde vakıf üniversitelerinde tercih sıralaması 90 binlere kadar inmiştir. Sağlık Bakanlığı ve YÖK ile görüştüğümüzde diş hekimliğinin geleceği konusunda tedbirlerin alınması gerektiği konusunda hem fikiriz. Türk Diş Hekimleri Birliği ve Kayseri, Nevşehir ve Niğde Odaları olarak önerilerimiz vardır. Diş hekimliği fakültelerine girişler ilk 40 binde veya 50 binde sınırlandırılmalıdır. Gelecekte işsiz diş hekimlerinin oluşmaması için fakültelerdeki kontenjanlar azaltılmalı, yeterli sayıda araştırma ve öğretim üyesi kadrosu sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk de, “Bizim fakültemiz Türkiye'nin en iyi fakültelerinden bir tanesidir. Alt yapı açısından ve öğrencilere sunduğu imkanlar açısından Türkiye'nin en iyi fakültesidir. Türkiye'deki pek çok ilkin fakültesi, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesidir. Türkiye'nin ilk mesleki çene cerrahisi hastanesi bizdedir. Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı araştırma laboratuvarı yine bizdedir” şeklinde konuştu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, “Diş Hekimliği Fakültemiz 2001 yılında kurulmuş ve diş hekimliği alanındaki yenilikleri yakından takip eden donanımlı akademik kadrosuyla gerek eğitimde gerekse akademik ve bilimsel faaliyetlerde gerekse hastalara sunduğu sağlık hizmetinde sadece üniversitemizin ve şehrimizin değil, Türkiye'nin yüz akı haline gelmiş bir fakültemizdir. Fakültemizin ileri teknoloji tıbbi cihazlarla donanımlı modern binalardan oluşan uygulama hastanesinde öğrencilerimiz tüm bölümlerde en iyi şekilde teorik ve uygulamalı eğitim alarak mezun olmaktadırlar. Fiziki gelişimini hızla sürdüren fakültemiz, eğitim öğretim ve bilimsel başarılarıyla üniversitemizin lokomotif fakülteleri arasında yer almayı başarmıştır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve dönem birincisi mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Düzenlenen tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.