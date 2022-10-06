ERÜ Eczacılık Fakültesi ECZAKDER Tarafından Yeniden Akredite Edildi

ERÜ Eczacılık Fakültesi'nin ECZAKDER tarafından yeniden akredite edilmesi nedeniyle Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştiren akreditasyon belgesi takdim törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, ECZAKDER Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mesut Sancar ve Prof. Dr. Şule Apikoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, akreditasyon süreci hakkında bilgiler verdi. Türk Eczacılar Birliği 12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın da konuşmasında ERÜ Eczacılık Fakültesi'ni tebrik etti. ECZAKDER Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Sancar ise yaptığı konuşmada ECZAKDER'in faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Sancar, “Akreditasyon uygulamaları, sadece ticari mal ve hizmetler için değil, bir yükseköğretim kurumunda verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesine ve o kurumun kamuoyu tarafından tanınmasına olanak sağlar. Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesinin en önemli amacı, öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin hedeflenen yeterliliklere ulaşabilmesinin güvence altına alınmasıdır” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan da konuşmasında akreditasyon süreçlerinin önemine değindi.

Özellikle araştırma üniversiteleri açısından akreditasyon programlarının olmazsa olmazlar arasında yer aldığının altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan; “Akreditasyon süreçleri zorlu süreçlerdir. Ve bu süreçlerin üniversitemize çok büyük de katkıları vardır. Biz Erciyes üniversitesinde çok ciddi bir araştırma potansiyeline sahibiz. Bunun en büyük nedeni de genç bir akademisyen portföyüne sahip olmamızdır. Bugüne kadar çok ciddi bir emekle çok başarılı işler yaptı üniversitemiz. Eczacılık fakültemiz daha önce de bu akreditasyon sürecini geçirmiş ve ikinci defa akredite oluyor. Hakikaten sürdürülebilirlik çok önemli. Bu sürdürülebilirliği sağladıkları için eczacılık fakültemizin her bir mensubuna teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mesut Sancar ve Prof. Dr. Şule Apikoğlu tarafından akreditasyon belgesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan'a takdim edildi. Tören, pasta kesiminin ardından sona erdi.