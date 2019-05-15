ERÜ Eczacılık Fakültesi'nde “Önlük Giyme Töreni” Düzenlendi

Tören kapsamında 65 öğrenciye önlük giydirildi.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin'in yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aile katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, fakülteleri hakkında bilgiler verdi.

Dekan Narin, “2003 yılında kurulan fakültemiz genç yaşına rağmen temel alt yapısını ve öğretim elemanını tamamlayarak Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akredite edilmiştir. Eczacılık eğitiminde akredite olan 12 fakülteden birisi durumundadır. Üniversitelerin temel görevleri eğitim, araştırma, kamuoyu bilgilendirme ve meslekle ilgili sorunları tespit ve çözüm önerileri sunma görevi olduğu düşüncesiyle araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'nde öğrencilerimizi iyi bir eczacı olarak yetiştirme, bilim ve teknolojiye katkı sağlama sorumluluklarımızın olduğu bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızın yerine getirilmesinde en güçlü destekçilerimiz başta siz öğrencilerimiz, fakülte ve üniversite çalışanları, eczacılarımız ve diğer paydaşlarımızdır” dedi.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş da konuşmasında, eczacılık bayramı olarak kutlanılan, 180 yıldır hem meslek adına, hem de hastalar adına güzel adımlar atıldığını ve atılmaya da devam edeceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, “Gerçekten çocuklarınızı emin ellere teslim ediyorsunuz. Kaliteli bir üniversitesinin, kaliteli fakültesine teslim ediyorsunuz. Çok değerli öğretim üyelerimiz eşliğinde eczacılığın tüm püf noktalarını öğrenecekler ve kendilerine, ailelerine, ülkelerine faydalı birer eczacı olacaklar” diye konuştu.

Öğrencilere de nasihatlerde bulunan Rektör Çalış, “Bende bir doktorum. Bizler de beyaz önlük giyiyoruz. Beyaz önlük saflığı, temizliği ifade eder. Ayrıca beyaz önlük, yansıtmayı da ifade eder. O yüzden beyazın mantığı budur. Kiri en çabuk belli eden beyazdır. Hemen temizlenip hijyene dönmesi gerekir. Dolaysıyla bu da bir uyarıdır. O yüzden de beyaz önlük sağlıkta çok önemlidir. Ben tüm öğrencilerimize, öğrenciliğe ilk adım attıkları bu günde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlik Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekiner tarafından “Eczacı Giysilerinin Tarihsel Serüveni” konulu sunum ve öğrencilere, öğretim üyeleri tarafından önlüklerin giydirilmesi ile sona erdi.