ERÜ Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi'nden 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 960 öğrenci mezun oldu.

Marianne Molu Amfi de gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen Tok, mezun öğrencileri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi. Dekan Tok, “Sevgili öğrencilerimiz, Edebiyat Fakültemizin öncelikli hedefi alanında nitelikli mezunlar vermektir” dedi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, 43 yıllık mazisi ile Erciyes Üniversitesi'nin köklü bir üniversite olduğunu söyledi. Edebiyat Fakültesi'nin Türkiye'nin güzide fakültelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Rektör Çalış, “Edebiyat Fakültemiz, kuruluşundan bu yana özellikle sosyal bilimler alanında disiplinlerarası çalışmaların artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası platformda her yıl düzenlediği önemli panel, sempozyum ve çalıştaylar ile adından her zaman övgü ile söz ettiren Edebiyat Fakültemiz, gerek ülkemizdeki güncel meseleler gerekse de, tarihimize ışık tutan araştırmalarını her dönem kamuoyu ile paylaşmaktadır” diye konuştu. Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Çalış, şunları kaydetti:

“Sevgili mezunlarımız, alanınızda uzman, gerekli bilgi ve deneyime sahip bireyler olarak vatanınıza ve milletinize hizmet edeceğinizden, ülkeniz için var gücünüz ile çalışacağınızdan bizler eminiz ve hiçbir şüphemiz yok. Yaşamınız boyunca var gücünüzle çalışmaya devam ediniz. Sürekli değişen, yenilenen bilgi ve teknoloji çağında sizler de kendinizi yenileyin ve her zaman yeni çağa ayak uydurun.”

Tören, mezun öğrencilere diploma takdiminin ardından sona erdi.