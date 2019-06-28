ERÜ Fen Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

Program kapsamında 5 bölümden 75 öğrenci mezun oldu.

Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk, fakülteleri hakkında bilgiler verdi. Dekan Öztürk, “Artık sizler bizim mezunlarımız, bir kısmınız da inşallah ileride meslektaşlarımız olacaksınız. Fakültemizde ömrünüzün güzide dört yılını geçirmiş oldunuz. Umarım sizlere yeterince ihtimam göstermiş, bilgi ve birikimlerimizi paylaşmış ve sizlere iyi bir eğitim vermişizdir. Ben inanıyorum ki, bütün öğretim üyesi arkadaşlarım, sizlerin daha iyi eğitim alabilmeniz, daha donanımlı ve geleceğe daha hazırlıklı hale gelebilmeniz için çok emek sarf ettiler, samimi bir çaba içinde oldular. Bu vesile ile kendilerine teşekkürleri sunuyorum. Ayrıca size her zaman destek olan anne ve babalarınız, yani aileleriniz sizleri hiç yalnız bırakmadı. Ve bundan sonra da hep yanınızda olacaklardır. Şüphesiz ki sizler de, ailelerinize sahip çıkacak, onları yalnız bırakmayacaksınız. Şimdi, hayatınızın başka bir dönemindesiniz. Kendinize yeni bir yol haritası belirlemek durumundasınız. Bu yeni döneme geçerken, fakültemizde edinmiş olduğunuz birikim ve donanımın kuşkusuz size yararı olacaktır. Ancak bunlarla yetinmeyip, her zaman kendinizi yenilemek, geliştirmek ve eğitmek zorunda olduğunuzu da unutmamalısınız. İhtiyaç duyduğunuzda, hocalarınızın ve fakültenizin yanınızda olduğundan emin olunuz. Sizlere bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Rektör Çalış, “Temel bilimleri bünyesinde bulunduran Fen Fakültemiz, yenilikçi, araştırmacı, girişimci ve rekabetçi, en ileri bilgiyi üretmeyi hedefleyen bir eğitim ve araştırma kurumu olma vizyonuyla faaliyet göstermektedir. Bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, bilgi ve teknoloji üreten, toplumunun değerlerini dikkate alan, bilimsel, ekonomik zenginliğe katkıda bulunma sorumluluğuna sahip ve etik değerlere saygı duyan bireyler yetiştirmek başlıca misyonu olan Fen Fakültemiz, yaptığı özgün çalışmalarla, üniversitemize, şehrimize ve ülkemize büyük katkılar vermektedir. Araştırma alt yapısını uzun yıllar önce tamamlamış ve Türkiye'nin 10 Araştırma Üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi'nden mezun oluyorsunuz. Hocalarınız verdiği eğitimlerle sizi en iyi şekilde meslek hayatınıza hazırladılar. Öğrendiklerinizin üzerine sürekli bilgi koyarak, becerinizi geliştirmeniz, çok çalışmanız ve karşılaşabileceğiniz zorluklarda hiçbir zaman yılmamanız gerekir. Bunun yanında, milletinizi, bayrağınızı çok sevmeniz, ülke olarak bizi biz yapan değerlere sürekli sahip çıkmanız gerekir. Biz çalıştığınız, hedefinizi ve ufkunuzu geniş tuttuğunuz sürece hayatta başarılı olacağınıza olan inancımız tamdır. Yeter ki azmedin. Özenle büyütüp bugünlere getirdiğiniz çocuklarınızı bize emanet ettiğiniz sürede en iyi şekilde yetiştirerek, yeterli donanıma sahip olarak mezun ediyoruz. Sizlerden beklentimiz, evlatlarınıza verdiğiniz desteği sürdürmeniz ve sürekli yanlarında olmanızdır” diye konuştu.

Mezuniyet töreninde fakülte birincisi Meryem Şahiner konuşma yaptı. Tören mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.