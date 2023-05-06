ERÜ Futbol Takımı Süper Lig'e yükseldi

Türkiye Üniversite Spor Federasyonu tarafından düzenlenen futbol müsabakaları sonunda Erciyes Üniversitesi büyük bir başarıya imza atarak kupayı Kayseri'ye getirdi. İlk olarak Aralık ayında Adana'da düzenlenen Üniversiteler arası Amatör Lig grup maçlarında namağlup olarak şampiyon olan Erciyes Üniversitesi futbol takımı Süper Lig terfi maçlarına katılmaya hak kazandı. 1-5 Mayıs tarihleri arasında Afyon'da düzenlenen Süper Lige yükselme maçlarında grup ve final maçlarını namağlup olarak geçen Erciyes Üniversitesi futbol takımı şampiyon olarak Süper Lige yükseldi.

Büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi ve ERÜ Futbol takımı antrenörü Samet Torun yaptığı açıklamada, “Görevimin ilk senesinde üniversitemizin futbol takımını kurmayı ve başarı elde etmeyi hedefledim. Kısa bir süre içerisinde kurduğumuz futbol takımıyla önce Adana'da düzenlenen grup maçlarında rakiplerimize karşı üstün sonuçlar elde ederek gruptan çıktık daha sonrasında Afyon'da yapılan Süper Lig terfi grup ve final maçlarını namağlup tamamladık. Zorlu bir fikstür ve rakiplerimize rağmen maç kaybetmedik. 4 takımın yükseldiği Süper Lige şampiyon olarak çıktık. Bu başarıyı öncelikle büyük mücadele vererek beş gün boyunca her gün maç oynanan bir turnuvada şampiyon olan oyuncularımıza borçluyuz. Kayserimize, üniversitemize yakışır bir futbol oynayıp onlarca üniversitesinin arasından lider olarak Süper Lige yükselmenin sevincini yaşıyor ve bu başarıyı sporcularımla birlikte Erciyes Üniversitesine armağan ediyoruz. Süper Ligde de üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize ve Süper Lig şampiyonluk kupasını okulumuza getireceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.