ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 2018-2019 Yılı Mezunlarını Verdi

Mezuniyet konuşması yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Sanat ve sanatçıların ülkelerin gelişmesinde çok büyük paya sahiptir” dedi.

Düzenlenen mezuniyet törenine Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Nurdan Karasu Gökçe ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet töreninde, öğrencilerin selamlamalarından sonra Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış tarafından dereceye giren öğrencilerine plaket takdim edildi. Bölüm birincisinin mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve kep atma töreninden sonra, mezuniyet töreni sona erdi.

Sanatın bir toplumu gelecekte yaşatacağını ve imparatorluklar yok olsa dahi eserlerin her zaman kalacağını söyleyen Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Güzel sanatlar fakültemiz, ilk olarak 1993 yılında eğitim-öğretim faaliyete geçti. O günden bugüne kadar yüzlerce belki de binlerce mezun verdi ve her biri de şu anda ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Değerli veliler, öğrencilerinizle gurur duyabileceğiniz ifade etmek istiyorum. Çünkü gerçekten kaliteli bir fakülteden mezun oluyorlar. Biz Araştırma Üniversitesi olduğumuz için, Fen Bilimleri Fakülteleri kadar Sosyal Bilimler Fakültelerimiz de var. Öğretim üyelerimizin birçok alanda emekleri var. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Aslında sanat çok önemli bir unsur. Belki de dünyanın kuruluşundan beri, bir çok ülkeler ve imparatorluklar kurulmuştur ama birçoğu yok olmuş ve sanatları yaşamıştır. Yani sanat, bir ülkenin büyümesinde, gelişmesinde ve köklü olmasında en büyük paya sahiptir. O yüzden sanat ve sanatçılar ülkeler için çok önemlidir. Şu anda ve bundan önce mezun olan, sanatla uğraşan bütün öğrenciler aslında ülkesine hizmet etmektedir. Ülkemizin değerlerini geleceğe taşımak bizim için çok önemli. Bu yüzden sanata önem veren ülkeler hep yaşamıştır ve büyümüştür. Bu sebeple, ne kadar önemli bir alandan mezun olduklarını ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki hayatlarında öğrencilerimin hepsine başarılar diliyorum ve tekrar tebrik ediyorum” dedi.